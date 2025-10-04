На виборах до парламенту Чехії переміг антиукраїнський Бабіш. Орбан і Вучич уже привітали

Партія Бабіша на парламентських виборах у Чеській Республіці здобула майже 35% голосів після опрацювання 98% бюлетенів

Андрій Бабіш (Фото: x.com/AndrejBabis)

На парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO, яку очолює колишній прем'єр-міністр країни з антиукраїнськими поглядами Андрій Бабіш. Про це повідомляють AP news та Novinky.

За результатами підрахунку голосів майже з 98% виборчих дільниць, проведеного Статистичним управлінням, рух Бабіша ANO набрав 34,64% голосів. Прозахідна коаліція чинного прем'єр-міністра Петра Фіали SPOLU отримала 23,8 % голосів, партія STAN набрала 11,19 % голосів, Pirati здобули 8,89 % голосів.

Основна антимігрантська сила SPD отримала 7,8% голосів, а права група AUTO – 6,8% голосів. Зазначається, що ці дві партії – потенційні партнери Бабіша.

Переговори про майбутній уряд розпочнуться вночі 5 жовтня.

Фіала привітав рух ANO з перемогою на виборах.

"Результат виборів визначився завдяки голосам, які цього разу не були програні, а сконцентровані в русі ANO. Результат очевидний і має бути демократично визнаний, і саме це ми й робимо", – сказав він.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також привітав Бабіша, який підтримує проросійські настрої Угорщини та Словаччини.

"Правда, перемогла! Андрей Бабіш переконливо переміг на парламентських виборах у Чехії. Великий крок для Чеської Республіки, хороші новини для Європи. Вітаємо, Андрію", – написав він у мережі Х.

Член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс теж долучився до привітань.

"Вітаю, мій дорогий друже, Андрей Бабіш. Ти зробиш Чехію сильнішою. Ми, патріоти, перемагаємо по всій Європі", – написав він.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні привітав "чеських друзів" з успішними і "справді демократичними парламентськими виборами".

"Я твердо вірю, що новий чеський уряд і далі зміцнюватиме тісні та братерські словацько-чеські відносини. Зв'язки, які ми цінуємо, і буде поглиблювати наше співробітництво в рамках ЄС, НАТО і між країнами Вишеградської четвірки і Східної Трійки", – написав він.

Президент Сербії Александр Вучич висловив упевненість у тому, що партія Бабіша принесе Чехії стабільність, прогрес і нову енергію.

"Вірю в силу дружби й співробітництва між Чехією і Сербією, заснованих на взаємній повазі та довірі. Ми працюватимемо разом на благо всіх наших громадян", – написав він.