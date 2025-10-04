На виборах до парламенту Чехії переміг антиукраїнський Бабіш. Орбан і Вучич уже привітали
На парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO, яку очолює колишній прем'єр-міністр країни з антиукраїнськими поглядами Андрій Бабіш. Про це повідомляють AP news та Novinky.
За результатами підрахунку голосів майже з 98% виборчих дільниць, проведеного Статистичним управлінням, рух Бабіша ANO набрав 34,64% голосів. Прозахідна коаліція чинного прем'єр-міністра Петра Фіали SPOLU отримала 23,8 % голосів, партія STAN набрала 11,19 % голосів, Pirati здобули 8,89 % голосів.
Основна антимігрантська сила SPD отримала 7,8% голосів, а права група AUTO – 6,8% голосів. Зазначається, що ці дві партії – потенційні партнери Бабіша.
Переговори про майбутній уряд розпочнуться вночі 5 жовтня.
Фіала привітав рух ANO з перемогою на виборах.
"Результат виборів визначився завдяки голосам, які цього разу не були програні, а сконцентровані в русі ANO. Результат очевидний і має бути демократично визнаний, і саме це ми й робимо", – сказав він.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також привітав Бабіша, який підтримує проросійські настрої Угорщини та Словаччини.
"Правда, перемогла! Андрей Бабіш переконливо переміг на парламентських виборах у Чехії. Великий крок для Чеської Республіки, хороші новини для Європи. Вітаємо, Андрію", – написав він у мережі Х.
Член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс теж долучився до привітань.
"Вітаю, мій дорогий друже, Андрей Бабіш. Ти зробиш Чехію сильнішою. Ми, патріоти, перемагаємо по всій Європі", – написав він.
Президент Словаччини Петер Пеллегріні привітав "чеських друзів" з успішними і "справді демократичними парламентськими виборами".
"Я твердо вірю, що новий чеський уряд і далі зміцнюватиме тісні та братерські словацько-чеські відносини. Зв'язки, які ми цінуємо, і буде поглиблювати наше співробітництво в рамках ЄС, НАТО і між країнами Вишеградської четвірки і Східної Трійки", – написав він.
Президент Сербії Александр Вучич висловив упевненість у тому, що партія Бабіша принесе Чехії стабільність, прогрес і нову енергію.
"Вірю в силу дружби й співробітництва між Чехією і Сербією, заснованих на взаємній повазі та довірі. Ми працюватимемо разом на благо всіх наших громадян", – написав він.
- Вибори до парламенту Чехії стартували 3 жовтня. Серед кандидатів – партії з антиукраїнськими поглядами, зокрема, ANO Андрія Бабіша.
- У липні він пообіцяв, що у разі перемоги скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Фіала заявляв тоді, що скасування ініціативи було б великою помилкою.
- У вересні Бабіш повторив свою обіцянку про скасування "чеської ініціативи".
