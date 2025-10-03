У Чехії стартують вибори до парламенту: серед кандидатів – партії з антиукраїнськими поглядами

Мітинг у Чехії перед виборами (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

3 жовтня в Чехії розпочнуться вибори до парламенту, в опитуваннях лідирує популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди. Про це повідомляють iDNES і e15.

Виборчі дільниці відкриються 3 жовтня о 14:00 (15:00 за Києвом) і працюватимуть до 22:00. 4 жовтня вони відкриються о 08:00 і продовжать працювати до 14:00, після чого почнеться підрахунок голосів – його оголосять того ж дня ввечері.

За результатами опитувань населення лідирує партія ANO Бабіша – 29,3% голосів. У разі його перемоги курс зовнішньої політики Чехії може змінитися, зокрема і в питанні підтримки України. Раніше експрем'єр обіцяв скасувати "снарядну ініціативу" Чехії в межах військової допомоги Києву.

На другому місці за опитуваннями громадян Чехії керівна коаліція SPOLU на чолі з чинним прем'єром Петром Фіалою – 20,5%. На третьому місці ультраправа партія SPD (Svoboda a přímá demokracie) правопопуліста Томіо Окамури, який відомий антиукраїнськими заявами – 13,4% голосів.

Четверте місце в голосуванні посіла центристська партія STAN – 11,7%, чеська піратська партія – 10,1%, ультраправа AUTO – 5,9%, а також лівопопулістська Stačilo! – 5,5% голосів.

На виборах до Палати депутатів розподіляється 200 депутатських місць.