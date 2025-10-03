В Чехии стартуют выборы в парламент: среди кандидатов – партии с антиукраинскими взглядами

Митинг в Чехии перед выборами (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

3 октября в Чехии начнутся выборы в парламент, в опросах лидирует популистская партия ANO бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша, который имеет антиукраинские взгляды. Об этом сообщают iDNES и e15.

Избирательные участки откроются 3 октября в 14:00 (15:00 по Киеву) и будут работать до 22:00. 4 октября они откроются в 08:00 и продолжат работать до 14:00, после чего начнется подсчет голосов – его огласят в тот же день вечером.

По результатам опросов населения лидирует партия ANO Бабиша – 29,3% голосов. В случае его победы курс внешней политики Чехии может измениться, в том числе и в вопросе поддержки Украины. Ранее экс-премьер обещал отменить "снарядную инициативу" Чехии в рамках военной помощи Киеву.

На втором месте по опросам граждан Чехии правящая коалиция SPOLU во главе с действующим премьером Петром Фиалой – 20,5%. На третьем месте ультраправая партия SPD (Svoboda a přímá demokracie) правопопулиста Томио Окамуры, который известен антиукринскими заявлениями – 13,4% голосов.

Четвертое место в голосовании заняла центристская партия STAN – 11,7%, чешская пиратская партия – 10,1%, ультраправая AUTO – 5,9%, а также левопопулистская Stačilo! – 5,5% голосов.

На выборах в Палату депутатов распределяется 200 депутатских мест.