Лидер ANO заявил, что чешская инициатива стоит слишком много денег налогоплательщиков

Андрей Бабиш (Фото: Sadak Souici/EPA)

Успешные усилия Чехии по поставкам артиллерийских снарядов для Украины подверглись критике со стороны популистской партии, лидирующей в опросах перед октябрьскими парламентскими выборами в стране. Об этом сообщила газета Politico.

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что эта инициатива стоит слишком много денег налогоплательщиков, которые следует тратить "на наших собственных людей". Он назвал эту инициативу "гнилой" и сказал, что она будет отменена, если он вернется к власти.

"Исходя из информации, которую мы имеем, в ней задействованы ненадлежащие нормы прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам это должно осуществляться на уровне НАТО", – заявил заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

Чешское правительство под руководством премьер-министра Петера Фиалы защитило инициативу по боеприпасам. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече с чешскими послами в прошлом месяце заявлял, что остановка инициативы была бы подарком российскому диктатору Владимиру Путину.

"Те, кто об этом говорит, играют в азартные игры с безопасностью Европы", — добавил он.

По словам президента Чехии Петера Павела, до этой инициативы Россия имела десятикратное преимущество над Украиной в артиллерийских боеприпасах, а теперь это соотношение сократилось до 1:2 в пользу Москвы.

В прошлом году Чехия координировала поставки 1,5 млн боеприпасов крупного калибра при финансовых взносах от 14 стран. В этом году, по словам главы Межправительственного агентства оборонного сотрудничества Алеша Вытечки, она намерена передать 1,8 млн снарядов.

Он подчеркнул, что правительство стремится быть максимально прозрачным, но отметил, что некоторую информацию необходимо скрывать от общественности.

СПРАВКА Парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября. Результаты большинства опросов общественного мнения показывают, что победу одержит популистская партия ANO. В частности, по данным опроса Politico, партия Бабиша имеет поддержку 32% избирателей, тогда как коалиция действующего премьера – 21%.