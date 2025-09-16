Бабіш пообіцяв скасувати чеську ініціативу у випадку повернення до влади

Андрей Бабіш (Фото: Sadak Souici/EPA)

Успішні зусилля Чехії з постачання артилерійських снарядів для України зазнали критики з боку популістської партії, яка лідирує в опитуваннях перед жовтневими парламентськими виборами в країні. Про це повідомила газета Politico.

Лідер партії ANO та колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ця ініціатива коштує забагато грошей платників податків, які слід витрачати "на наших власних людей". Він назвав цю ініціативу "гнилою" і сказав, що її буде скасовано, якщо він повернеться до влади.

"Виходячи з інформації, яку ми маємо, у ній залучені неналежні норми прибутку, низька якість і сумнівні постачальники. З цих причин це має здійснюватися на рівні НАТО", – заявив заступник голови ANO Карел Гавлічек.

Чеський уряд під керівництвом прем'єр-міністра Петера Фіали захистив ініціативу щодо боєприпасів. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з чеськими послами минулого місяця заявляв, що зупинка ініціативи була б подарунком російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ті, хто про це говорить, грають в азартні ігри з безпекою Європи", – додав він.

За словами президента Чехії Петера Павела, до цієї ініціативи Росія мала десятикратну перевагу над Україною в артилерійських боєприпасах, а тепер це співвідношення скоротилося до 1:2 на користь Москви.

Минулого року Чехія координувала постачання 1,5 млн боєприпасів великого калібру за фінансових внесків від 14 країн. Цього року, за словами голови Міжурядового агентства оборонного співробітництва Алеша Витечки, вона має на меті передати 1,8 млн снарядів.

Він наголосив, що уряд прагне бути максимально прозорим, але зазначив, що деяку інформацію необхідно приховувати від громадськості.

ДОВІДКА Парламентські вибори в Чехії відбудуться 3-4 жовтня. Результати більшості опитувань громадської думки показують, що перемогу здобуде популістська партія ANO. Зокрема, за даними опитування Politico, партія Бабіша має підтримку 32% виборців, тоді як коаліція чинного прем’єра – 21%.