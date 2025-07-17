МО Чехії: У 2025-му Україна отримала за чеською ініціативою 850 000 снарядів, внески зростають

Внески держав-донорів у чеську ініціативу зросли на 29% проти 2024 року, заявили в чеському оборонному відомстві

Робота артилерії (Ілюстративне фото: Генштаб)

Від початку поточного року у межах чеської ініціативи здійснено постачання до України 850 000 артилерійських снарядів. Про це в інтерв’ю агентству Reuters повідомив директор агентства з міжнародного співробітництва при Міністерстві оборони Чехії Алеш Витечка.

За його словами, постачання боєприпасів до України, організовані Чехією, цього року зростають, що доводить довіру союзників до урядової програми, яка поєднує пожертви від партнерів НАТО з пропозиціями щодо продажу снарядів.

Посадовець розповів, що від початку року було поставлено 850 000 боєприпасів, зокрема 320 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Минулого року Україна отримала 1,5 млн артилерійських снарядів, зокрема 500 000 одиниць калібру 155 мм.

Витечка відкинув критику опозиції в бік проєкту, заявивши, що прозорість була настільки високою, наскільки це дозволяли міркування безпеки.

"Ясним та незаперечним доказом задоволення наших партнерів є той факт, що у 2025 році внески донорів значно зросли", – наголосив він.

Посадовець акцентував, що внески зросли на 29% проти 2024 року. За його словами, серед країн, які збільшили внески, були Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Данія.

Він додав, що країни-донори завжди самі вирішували, які постачання та за якими цінами вони фінансуватимуть, а пропозиції підлягали аудиту в окремих державах.