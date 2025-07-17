МО Чехии: В 2025-м Украина получила по чешской инициативе 850 000 снарядов, взносы растут

Взносы государств-доноров в чешскую инициативу выросли на 29% по сравнению с 2024 годом, заявили в чешском оборонном ведомстве

Работа артиллерии (Иллюстративное фото: Генштаб)

С начала текущего года в рамках чешской инициативы осуществлены поставки в Украину 850 000 артиллерийских снарядов. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил директор агентства по международному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Витечка.

По его словам, поставки боеприпасов в Украину, организованные Чехией, в этом году растут, что доказывает доверие союзников к правительственной программе, которая сочетает пожертвования от партнеров НАТО с предложениями о продаже снарядов.

Чиновник рассказал, что с начала года было поставлено 850 000 боеприпасов, в том числе 320 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В прошлом году Украина получила 1,5 млн артиллерийских снарядов, в том числе 500 000 единиц калибра 155 мм.

Витечка отверг критику оппозиции в сторону проекта, заявив, что прозрачность была настолько высокой, насколько это позволяли соображения безопасности.

"Ясным и неоспоримым доказательством удовлетворения наших партнеров является тот факт, что в 2025 году взносы доноров значительно выросли", — подчеркнул он.

Чиновник акцентировал, что взносы выросли на 29% по сравнению с 2024 годом. По его словам, среди стран, которые увеличили взносы, были Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания.

Он добавил, что страны-доноры всегда сами решали, какие поставки и по каким ценам они будут финансировать, а предложения подлежали аудиту в отдельных государствах.