МО Чехии: В 2025-м Украина получила по чешской инициативе 850 000 снарядов, взносы растут
С начала текущего года в рамках чешской инициативы осуществлены поставки в Украину 850 000 артиллерийских снарядов. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил директор агентства по международному сотрудничеству при Министерстве обороны Чехии Алеш Витечка.
По его словам, поставки боеприпасов в Украину, организованные Чехией, в этом году растут, что доказывает доверие союзников к правительственной программе, которая сочетает пожертвования от партнеров НАТО с предложениями о продаже снарядов.
Чиновник рассказал, что с начала года было поставлено 850 000 боеприпасов, в том числе 320 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
В прошлом году Украина получила 1,5 млн артиллерийских снарядов, в том числе 500 000 единиц калибра 155 мм.
Витечка отверг критику оппозиции в сторону проекта, заявив, что прозрачность была настолько высокой, насколько это позволяли соображения безопасности.
"Ясным и неоспоримым доказательством удовлетворения наших партнеров является тот факт, что в 2025 году взносы доноров значительно выросли", — подчеркнул он.
Чиновник акцентировал, что взносы выросли на 29% по сравнению с 2024 годом. По его словам, среди стран, которые увеличили взносы, были Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания.
Он добавил, что страны-доноры всегда сами решали, какие поставки и по каким ценам они будут финансировать, а предложения подлежали аудиту в отдельных государствах.
- На днях бывший премьер-министр Чехии, основатель и лидер ANO Бабиш пригрозил, что в случае победы его политической силы на выборах правительство отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины.
- Действующий премьер Чехии Фиала в ответ сказал, что заявления Бабиша опасны, а отмена инициативы была бы огромной ошибкой.
Комментарии (0)