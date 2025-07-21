Чеська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала $2,8 млн на гаубиці для Сил оборони

Гаубиця Д-30 (Фото: wikipedia)

У Чехії громадянська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала 60 млн крон (приблизно $2,8 млн) на купівлю шести гаубиць для української армії. Про це повідомляють Ceske noviny.

Мартін Ондрачек із Цільового фонду для України, який опікується фінансуванням проєкту, розповів, що збір було розпочато в листопаді 2024 року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на придбання 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на загальну суму 12,5 млн крон.

Йдеться про купівлю гаубиць Д-30, які оснащені спеціальним триствольним лафетом, що забезпечує легкість і швидкість обслуговування. Для них підходять 122-міліметрові боєприпаси, які виробляють, зокрема, в Чехії.

Очікується, що гаубиці надійдуть в Україну протягом кількох місяців. Представники ініціативи назвали їх на честь чехословацьких героїв Другої світової війни. Одну гармату названо "Йозеф" на честь Йозефа Машина, члена руху "Три королі". Інші – на честь Яна Кубіша і Йозефа Габчика, які вбили виконувача обов'язків рейхспротектора Рейнхарда Гейдріха. Ще одна гармата матиме ім'я льотчика Королівських ВПС Карла Куттельвашера.