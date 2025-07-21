Чешская инициатива "Подарок Путину" собрала $2,8 млн на гаубицы для Сил обороны

Гаубица Д-30 (Фото: wikipedia)

В Чехии гражданская инициатива "Подарок Путину" собрала 60 млн крон (около $2,8 млн) на покупку шести гаубиц для украинской армии. Об этом сообщают Ceske noviny.

Мартин Ондрачек из Целевого фонд для Украины, который занимается финансирование проекта, рассказал, что сбор был начат в ноябре 2024 года. Тогда же инициатива объявила о новом сборе средств на приобретение 500 беспилотников с боеприпасами и системами управления на общую сумму 12,5 млн крон.

Речь идет о покупке гаубиц Д-30, которые оснащены специальным трехствольным лафетом, он обеспечивает легкость и быстроту обслуживания. Для них подходят 122-миллиметровые боеприпасы, которые производят, в частности, в Чехии.

Ожидается, что гаубицы поступят в Украину в течение нескольких месяцев. Представители инициативы назвали их в честь чехословацких героев Второй мировой войны. Одно орудие названо "Йозеф" в честь Йозефа Машина, члена движения "Три короля". Другие – в честь Яна Кубиша и Йозефа Габчика, которые убили исполняющего обязанности рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. Еще одно орудие будет носить имя летчика Королевских ВВС Карла Куттельвашера.