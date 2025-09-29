Победа партии Санду в Молдове – урок Европе, что можно одолеть РФ – депутат Европарламента
Майя Санду голосует на выборах (Фото: EPA/DUMITRU DORU)

Победа на парламентских выборах правящей проевропейской партии Действие и Солидарность (PAS) – это урок для всей Европы о том, как можно победить российское вмешательство. Об этом заявил депутат Европарламента и глава его делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан, передает специальный корреспондент LIGA.net

Мурешан отметил, что в последние недели Россия мобилизовала "беспрецедентные ресурсы" для вмешательства в избирательный процесс (более 1% ВВП Молдовы): незаконное финансирование пророссийских партий, распространение дезинформации, манипулирование общественным мнением и подкуп избирателей.

"Проевропейские силы победили, несмотря на все это вмешательство, потому что они оправдали ожидания людей, избегали пустых популистских обещаний и отказались формировать компромиссные коалиции с "меньшим злом": бывшими пророссийскими политиками, которые внезапно начали заявлять о своей проевропейскости", – отметил Мурешан.

Однако он считает, что Россия на этом не остановится и продолжит попытки влиять на выборы по всей Европе и атаковать демократии. Однако Молдова показала, что победа возможна, благодаря "упорному труду и дисциплине".

Депутат Европарламента подчеркнул, что теперь необходимо ускорить европейскую интеграцию Молдовы.

"Молдова – и весь регион, включая границы ЕС, – будет действительно защищена от российского вмешательства только тогда, когда страна станет полноправным членом Европейского Союза", – подчеркнул он.

  • 28 сентября в Молдове прошли выборы в парламент. Во время избирательного процесса поступали сообщения о фейковых "минированиях" зарубежных участков для голосования – в МИД страны отмечали, что это происходило в рамках вмешательства России в выборы.
  • На утро 29 сентября после подсчета 99,65% голосов партия президента Молдовы Майи Санду получила более 50% голосов.
