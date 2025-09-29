Перемога партії Санду у Молдові – урок Європі, що можна протистояти РФ – депутат Європарламенту
Мая Санду голосує на виборах (Фото: EPA/DUMITRU DORU)

Перемога на парламентських виборах правлячої проєвропейської партії Дія та Солідарність (PAS) – це урок для всієї Європи щодо того, як можна перемогти російське втручання. Про це заявив депутат Європарламенту та голова його делегації зі зв'язків з Молдовою Зигфрід Мурешан, передає спеціальна кореспондентка LIGA.net.

Мурешан зазначив, що останніми тижнями Росія мобілізувала "безпрецедентні ресурси" для втручання у виборчий процес (понад 1% ВВП Молдови): незаконне фінансування проросійських партій, поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та підкуп виборців.

Читайте також
"Останній шанс Кремля". Вибори, що можуть перетворити Молдову на другу Білорусь

"Проєвропейські сили перемогли, попри все це втручання, тому що вони виправдали очікування людей, уникали порожніх популістських обіцянок і відмовилися формувати компромісні коаліції з "меншим злом": колишніми проросійськими політиками, які раптово почали заявляти про свою проєвропейськість", – зазначив Мурешан.

Однак він вважає, що Росія на цьому не зупиниться і продовжить спроби впливати на вибори по всій Європі й атакувати демократії. Проте Молдова показала, що перемога можлива, завдяки "наполегливій праці та дисципліні".

Депутат Європарламенту наголосив, що тепер необхідно прискорити європейську інтеграцію Молдови.

"Молдова – і весь регіон, включно з кордонами ЄС, – буде справді захищена від російського втручання лише тоді, коли країна стане повноправним членом Європейського Союзу", – підкреслив він.

  • 28 вересня у Молдові пройшли вибори до парламенту. Під час виборчого процесу надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування – у МЗС країни зазначали, що це відбувалося у межах втручання Росії у вибори.
  • На ранок 29 вересня після підрахунку 99,65% голосів партія президентки Молдови Маї Санду отримала понад 50% голосів.
вибориМолдовапарламент