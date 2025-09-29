Перемога партії Санду у Молдові – урок Європі, що можна протистояти РФ – депутат Європарламенту

Європа має прискорити вступ Молдови до ЄС, щоб справді захистити країну від російського впливу

Мая Санду голосує на виборах (Фото: EPA/DUMITRU DORU)

Перемога на парламентських виборах правлячої проєвропейської партії Дія та Солідарність (PAS) – це урок для всієї Європи щодо того, як можна перемогти російське втручання. Про це заявив депутат Європарламенту та голова його делегації зі зв'язків з Молдовою Зигфрід Мурешан, передає спеціальна кореспондентка LIGA.net.

Мурешан зазначив, що останніми тижнями Росія мобілізувала "безпрецедентні ресурси" для втручання у виборчий процес (понад 1% ВВП Молдови): незаконне фінансування проросійських партій, поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та підкуп виборців.

"Проєвропейські сили перемогли, попри все це втручання, тому що вони виправдали очікування людей, уникали порожніх популістських обіцянок і відмовилися формувати компромісні коаліції з "меншим злом": колишніми проросійськими політиками, які раптово почали заявляти про свою проєвропейськість", – зазначив Мурешан.

Однак він вважає, що Росія на цьому не зупиниться і продовжить спроби впливати на вибори по всій Європі й атакувати демократії. Проте Молдова показала, що перемога можлива, завдяки "наполегливій праці та дисципліні".

Депутат Європарламенту наголосив, що тепер необхідно прискорити європейську інтеграцію Молдови.

"Молдова – і весь регіон, включно з кордонами ЄС, – буде справді захищена від російського втручання лише тоді, коли країна стане повноправним членом Європейського Союзу", – підкреслив він.