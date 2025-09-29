Перемога партії Санду у Молдові – урок Європі, що можна протистояти РФ – депутат Європарламенту
Перемога на парламентських виборах правлячої проєвропейської партії Дія та Солідарність (PAS) – це урок для всієї Європи щодо того, як можна перемогти російське втручання. Про це заявив депутат Європарламенту та голова його делегації зі зв'язків з Молдовою Зигфрід Мурешан, передає спеціальна кореспондентка LIGA.net.
Мурешан зазначив, що останніми тижнями Росія мобілізувала "безпрецедентні ресурси" для втручання у виборчий процес (понад 1% ВВП Молдови): незаконне фінансування проросійських партій, поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою та підкуп виборців.
"Проєвропейські сили перемогли, попри все це втручання, тому що вони виправдали очікування людей, уникали порожніх популістських обіцянок і відмовилися формувати компромісні коаліції з "меншим злом": колишніми проросійськими політиками, які раптово почали заявляти про свою проєвропейськість", – зазначив Мурешан.
Однак він вважає, що Росія на цьому не зупиниться і продовжить спроби впливати на вибори по всій Європі й атакувати демократії. Проте Молдова показала, що перемога можлива, завдяки "наполегливій праці та дисципліні".
Депутат Європарламенту наголосив, що тепер необхідно прискорити європейську інтеграцію Молдови.
"Молдова – і весь регіон, включно з кордонами ЄС, – буде справді захищена від російського втручання лише тоді, коли країна стане повноправним членом Європейського Союзу", – підкреслив він.
- 28 вересня у Молдові пройшли вибори до парламенту. Під час виборчого процесу надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування – у МЗС країни зазначали, що це відбувалося у межах втручання Росії у вибори.
- На ранок 29 вересня після підрахунку 99,65% голосів партія президентки Молдови Маї Санду отримала понад 50% голосів.
