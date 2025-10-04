На выборах в парламент Чехии победил антиукраинский Бабиш. Орбан и Вучич уже поздравили
На парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO, которую возглавляет бывший премьер-министр страны с антиукраинскими взглядами Андрей Бабиш. Об этом сообщают AP news и Novinky.
По результатам подсчёта голосов почти с 98% избирательных участков, проведенного Статистическим управлением, движение Бабиша ANO набрало 34,64 % голосов. Прозападная коалиция действующего премьер-министра Петра Фиалы SPOLU получила 23,8% голосов, партия STAN набрала 11,19% голосов, Pirati одержали 8,89% голосов.
Основная антимигрантская сила SPD получила 7,8% голосов, а правая группа AUTO – 6,8% голосов. Отмечается, что эти две партии – потенциальные партнеры Бабиша.
Переговоры о будущем правительстве начнутся ночью 5 октября.
Фиала поздравил движение ANO с победой на выборах.
"Исход выборов определился благодаря голосам, которые на этот раз не были проиграны, а сконцентрированы в движении ANO. Результат очевиден и должен быть демократически признан, и именно это мы и делаем", – сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил Бабиша, который поддерживает пророссийские настроение Венгрии и Словакии.
"Правда, победила! Андрей Бабиш убедительно победил на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чешской Республики, хорошие новости для Европы. Поздравляем, Андрей", – написал он в сети Х.
Член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс тоже присоединился к поздравлениям.
"Поздравляю, мой дорогой друг, Андрей Бабиш. Ты сделаешь Чехию сильнее. Мы, патриоты, побеждаем по всей Европе", – написал он.
Президент Словакии Петер Пеллегрини поздравил "чешских друзей" с успешными и "действительно демократическими парламентскими выборами".
"Я твердо верю, что новое чешское правительство будет продолжать укреплять тесные и братские словацко-чешские отношения. Связи, которые мы ценим, и будет углублять наше сотрудничество в рамках ЕС, НАТО и между странами Вышеградской четверки и Восточной Тройки", – написал он.
Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что партия Бабиша принесет Чехии стабильность, прогресс и новую энергию.
"Верю в силу дружбы и сотрудничества между Чехией и Сербией, основанных на взаимном уважении и доверии. Мы будем работать вместе на благо всех наших граждан", – написал он.
- Выборы в парламент Чехии стартовали 3 октября. Среди кандидатов – партии с антиукраинскими взглядами, в частности, ANO Андрей Бабиша.
- В июле он пообещал, что в случае победы отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Фиала заявлял тогда, что отмена инициативы была бы большой ошибкой.
- В сентябре Бабиш повторил свое обещание об отмене "чешской инициативы".
