На выборах в парламент Чехии победил антиукраинский Бабиш. Орбан и Вучич уже поздравили

Партия Бабиша на парламентских выборах в Чешское Республике одержала почти 35% голосов после обработки 98% бюллетеней

Андрей Бабиш (Фото: x.com/AndrejBabis)

На парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO, которую возглавляет бывший премьер-министр страны с антиукраинскими взглядами Андрей Бабиш. Об этом сообщают AP news и Novinky.

По результатам подсчёта голосов почти с 98% избирательных участков, проведенного Статистическим управлением, движение Бабиша ANO набрало 34,64 % голосов. Прозападная коалиция действующего премьер-министра Петра Фиалы SPOLU получила 23,8% голосов, партия STAN набрала 11,19% голосов, Pirati одержали 8,89% голосов.

Основная антимигрантская сила SPD получила 7,8% голосов, а правая группа AUTO – 6,8% голосов. Отмечается, что эти две партии – потенциальные партнеры Бабиша.

Переговоры о будущем правительстве начнутся ночью 5 октября.

Инфорграфика novinky.cz/скриншот

Фиала поздравил движение ANO с победой на выборах.

"Исход выборов определился благодаря голосам, которые на этот раз не были проиграны, а сконцентрированы в движении ANO. Результат очевиден и должен быть демократически признан, и именно это мы и делаем", – сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил Бабиша, который поддерживает пророссийские настроение Венгрии и Словакии.

"Правда, победила! Андрей Бабиш убедительно победил на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чешской Республики, хорошие новости для Европы. Поздравляем, Андрей", – написал он в сети Х.

Член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс тоже присоединился к поздравлениям.

"Поздравляю, мой дорогой друг, Андрей Бабиш. Ты сделаешь Чехию сильнее. Мы, патриоты, побеждаем по всей Европе", – написал он.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поздравил "чешских друзей" с успешными и "действительно демократическими парламентскими выборами".

"Я твердо верю, что новое чешское правительство будет продолжать укреплять тесные и братские словацко-чешские отношения. Связи, которые мы ценим, и будет углублять наше сотрудничество в рамках ЕС, НАТО и между странами Вышеградской четверки и Восточной Тройки", – написал он.

Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что партия Бабиша принесет Чехии стабильность, прогресс и новую энергию.

"Верю в силу дружбы и сотрудничества между Чехией и Сербией, основанных на взаимном уважении и доверии. Мы будем работать вместе на благо всех наших граждан", – написал он.