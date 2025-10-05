Бабиш после победы в Чехии высказался об Украине: Продолжим поддержку, но в ЕС вам рано
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чья партия ANO победила 4 октября на парламентских выборах в стране, высказался о помощи Украине в комментарии Суспільному. По его словам, поддержка предусмотрена через Евросоюз, куда страна платит деньги.
Бабиш заявил, что трижды встречался с президентом Владимиром Зеленским, в частности, в ноябре 2019 года.
"Я поддерживаю его после аннексии Крыма. Поэтому мы помогаем Украине через Евросоюз. Он помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Мы платим много денег в европейский бюджет и таким образом мы будем продолжать помогать", – сказал он.
Относительно "чешской инициативы" по поставкам боеприпасов Бабиш заявил, что все должно быть прозрачно и никто не должен зарабатывать на войне. По его словам, это должно организовывать НАТО.
На вопрос о поддержке вступления Украины в Евросоюз, политик заявил, что страна не готова.
"Вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", – подытожил он.
- В июле Бабиш пообещал, что в случае победы отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Фиала заявлял тогда, что отмена инициативы была бы большой ошибкой.
- В сентябре он повторил свое обещание об отмене "чешской инициативы".
- 3 октября в Чехии стартовали выборы в парламент Чехии, которые закончились 4 октября победой партии ANO в почти 35% голосов.
