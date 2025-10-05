Бабиш после победы в Чехии высказался об Украине: Продолжим поддержку, но в ЕС вам рано

Андрей Бабиш (Фото: x.com/AndrejBabis)

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чья партия ANO победила 4 октября на парламентских выборах в стране, высказался о помощи Украине в комментарии Суспільному. По его словам, поддержка предусмотрена через Евросоюз, куда страна платит деньги.

Бабиш заявил, что трижды встречался с президентом Владимиром Зеленским, в частности, в ноябре 2019 года.

"Я поддерживаю его после аннексии Крыма. Поэтому мы помогаем Украине через Евросоюз. Он помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Мы платим много денег в европейский бюджет и таким образом мы будем продолжать помогать", – сказал он.

Относительно "чешской инициативы" по поставкам боеприпасов Бабиш заявил, что все должно быть прозрачно и никто не должен зарабатывать на войне. По его словам, это должно организовывать НАТО.

На вопрос о поддержке вступления Украины в Евросоюз, политик заявил, что страна не готова.

"Вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", – подытожил он.