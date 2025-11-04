Свириденко: Україна показала прогрес на шляху до ЄС та отримала найвищу оцінку – деталі

У звіті зазначено, що Україна виконала умови для відкриття трьох переговорних кластерів

Євросоюз (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Європейська Комісія 4 листопада ухвалила щорічний Пакет розширення, який оцінює прогрес усіх країн-кандидатів та потенційних кандидатів за останні 12 місяців. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Україна отримала найвищі оцінки.

"Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше – жодного разу ми не отримали негативної оцінки", – сказала вона.

У звіті зазначено, що попри повномасштабну війну Росії, Україна "твердо віддана" шляху до вступу в ЄС. Зокрема, були прийняті дорожні карти щодо верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій, і план дій щодо національних меншин.

Ці зміни отримали позитивну оцінку від ЄС.

Також у документі зазначено, що Київ виконав умови для відкриття кількох переговорних кластерів: першого (основи), другого (зовнішні відносини) та шостого (внутрішній ринок).

Очікується, що до кінця 2025 року Україна виконає умови для відкриття інших трьох кластерів та працюватиме над тим, щоб Європейська рада була в змозі відкрити всі кластери.

"Уряд України заявив про свою мету попередньо завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Єврокомісія прагне підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення потрібно прискорити темпи реформ, зокрема щодо основоположних принципів, зокрема верховенства права", – йдеться у звіті.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що прогрес на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів громадян.

"Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи. Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин", – сказав він.