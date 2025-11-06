Украина ответила на обвинения Грузии в отношении ЕС: Не обижайтесь на отражение в зеркале
Украина отреагировала на заявления Грузии о якобы препятствовании Киевом ее вступления в Европейский союз, отметив, что это Тбилиси виноват в своих проблемах. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве", - отметил чиновник.
В то же время Сибига отметил, что Украина "желает дружественному грузинскому народу только одного: чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления", несмотря на политику действующего правительства.
Сейчас власть в стране находится в руках пророссийской партии "Грузинская мечта".
"Грузия - это Европа, а не "Русский мир", - отметил глава украинского МИДа.
- Ранее его грузинская коллега Бочоришвили заявила, что именно Украина якобы создает препятствия на пути Тбилиси к членству в ЕС. Этому предшествовал отчет Еврокомиссии о расширении, в котором Брюссель раскритиковал ситуацию в Грузии.
