Украина ответила на обвинения Грузии в отношении ЕС: Не обижайтесь на отражение в зеркале

Сибига подчеркнул, что все причины плохих результатов евроинтеграции Грузии - в Тбилиси, а не в Киеве

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина отреагировала на заявления Грузии о якобы препятствовании Киевом ее вступления в Европейский союз, отметив, что это Тбилиси виноват в своих проблемах. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС - в Тбилиси, а не в Киеве", - отметил чиновник.

В то же время Сибига отметил, что Украина "желает дружественному грузинскому народу только одного: чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления", несмотря на политику действующего правительства.

Сейчас власть в стране находится в руках пророссийской партии "Грузинская мечта".

"Грузия - это Европа, а не "Русский мир", - отметил глава украинского МИДа.