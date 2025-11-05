"Недохрущов". Путін думає над своїми ядерними випробуваннями після оголошених Трампом

На російському Радбезі заговорили про власні випробування ядерної зброї буцімто у відповідь на дії США

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін доручив своїм чиновникам розглянути, чи доцільно розпочати роботу з підготовки до нових ядерних випробувань, нібито реагуючи на відповідні навчання США. Глава Центру протидії дезінформації при раді Нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що це підняття ставок, й нагадав про Карибську кризу.

Під час наради з постійними членами Ради безпеки РФ міністр оборони країни-агресора Андрій Бєлоусов заявив, що необхідно негайно розпочати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля в Арктиці, буцімто реагуючи на дії Вашингтона.

Водночас диктатор доручив міністерствам закордонних справ та оборони, спецслужбам та цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність почати роботи з підготовки до таких випробувань.

Тим часом глава ЦПД заявив, що диктатор поки чітко слідує сценарію свого радянського "колеги" Микити Хрущова.

"Підняття ставок у ядерних випробуваннях – це імітація Карибської кризи. Люди, які вивчали тривалий час Росію, знають, що Путін завжди хотів переплюнути Хрущова і вважав його невдахою, який програв Кеннеді. В підсумку, Путін буде недохрущовим. Але сам факт, ви просто уявіть, який же це хворий психопат, що живе історичними паралелями", – написав Коваленко.

Раніше, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Це сталось після того, як Росія сама випробувала озброєння, здатні нести ядерний боєзаряд.

Міністр енергетики Штатів Кріс Райт зауважував, що під час цих випробувань не буде атомних вибухів – натомість країна перевірятиме всі інші частини ядерної зброї. Америка не проводила навчань із безпосередньо підривом атомних бомб із 1992 року.

Також, на цьому ж засіданні з Путіним, Бєлоусов стверджував, що у жовтні Вашингтон нібито провів навчання з відпрацюванням превентивного ракетно-ядерного удару по Росії.

Американська сторона поки що не реагувала на нові заяви російського режиму.