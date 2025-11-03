Ядерні випробування Трампа: США можуть запустити першу ракету на початку листопада – Newsweek

Америка може запустити міжконтинентальну балістику Minuteman III без ядерного боєзаряда з Каліфорнії до Тихого океану між 5 та 6 листопада, свідчать навігаційні дані

Американська міжконтинентальна балістична ракета Minuteman (Ілюстративне фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Навігаційні попередження вказують на те, що уже на початку листопада Сполучені Штати можуть провести перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний боєзаряд, але без нього, після того, як президент США Дональд Трамп наказав відновити такі тестування. Про це повідомляє американський журнал Newsweek.

Посилаючись на навігаційні попередження, Марко Лангброк, викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах, заявив, що майбутнє випробування ракети Minuteman III відбудеться між 5 та 6 листопада.

Згідно з цими даними, запуск озброєння заплановано з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії – й ракета має досягти полігону імені Рейгана на атолі Кваджалейн на Маршалових островах у центральній частині Тихого океану, а також п'яти визначених зон для уламків (червоним на мапі).

Мапа: Newsweek

Офіційно це наразі не підтверджувалось, Newsweek звернувся по коментар до Командування глобального удару американських ВПС.

Якщо ця інформація підтвердиться, то траєкторія польоту буде схожою на попередній випробувальний запуск, проведений у травні, коли така ракета без ядерного боєзаряду пролетіла на захід майже 6760 кілометрів після запуску.

Це також буде другим випадком з кінця вересня, коли американські ядерні сили провели випробування ракет: тоді США запускали чотири балістичні Trident II D5 Life Extension без ядерного боєзаряду з підводного човна в Атлантичному океані біля штату Флорида.

За даними неурядової організації Федерація американських вчених, ВПС Штатів мають 400 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III з максимальною дальністю більш ніж 9660 км. Для цього озброєння призначено 800 ядерних боєголовок; технічно, ці ракети можуть нести по дві або три ядерні боєголовки.

"Військово-повітряні сили проводять кілька льотних випробувань ракет Minuteman III щороку. Це давно заплановані випробування, і ВПС постійно заявляють, що вони не проводяться у відповідь на будь-які зовнішні події", – зазначають дослідники.

Після випробування такої ракети у травні, Командування глобального удару американських ВПС заявило, що ця "рутинна і періодична" подія є однією з більш ніж 300 подібних випробувань, проведених до цього часу, й "не є відповіддю на поточні світові події".

Збройні сили США регулярно, кілька разів на рік, проводять випробування свого парку міжконтинентальних балістичних ракет.