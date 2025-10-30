Трамп доручив негайно розпочати випробування ядерної зброї США

Президент США наголосив, що ухвалив рішення про ядерні випробування на тлі програм інших країн

Дональд Трамп (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Через програми випробувань інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", – заявив він.

Трамп наголосив, що Штати мають "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна", цього було досягнуто також і внаслідок повного оновлення й реконструкції наявної зброї під час його першого терміну на посаді.

"Через величезну руйнівну силу я НЕНАВИДІВ це робити, але не мав вибору! Росія посідає друге місце, а Китай – третє з великим відривом, але протягом п’яти років буде на одному рівні", – прогнозує він.