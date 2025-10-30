Трамп доручив негайно розпочати випробування ядерної зброї США
Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Через програми випробувань інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", – заявив він.
Трамп наголосив, що Штати мають "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна", цього було досягнуто також і внаслідок повного оновлення й реконструкції наявної зброї під час його першого терміну на посаді.
"Через величезну руйнівну силу я НЕНАВИДІВ це робити, але не мав вибору! Росія посідає друге місце, а Китай – третє з великим відривом, але протягом п’яти років буде на одному рівні", – прогнозує він.
- 22 жовтня Росія провела "ядерні навчання" й запустила, зокрема, ракету "Ярс" по полігону на кордоні зі США.
- 26 жовтня в Генштабі РФ повідомили Путіну, що 21 жовтня було випробувано крилату ракету "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою, що нібито пролетіла 14 000 км за 15 годин. Трамп відреагував на це і заявив, що краще б Росія зайнялася завершенням війни проти України.
- У ЦПД вважають, що випробування Росією "Посейдона" і "Бурєвєсніка" – це спроба Кремля залякати союзників України.
