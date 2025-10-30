Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия США
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Из-за программ испытаний других стран я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", – заявил он.
Трамп подчеркнул, что у Штатов есть "больше ядерного оружия, чем у любой другой страны", и это было достигнуто, в том числе за счет полного обновления и реконструкции имеющегося оружия во время его первого срока на посту.
"Из-за огромной разрушительной силы я НЕНАВИДЕЛ это делать, но не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай – третье с большим отрывом, но в течение пяти лет будет на одном уровне", – прогнозирует он.
- 22 октября Россия провела "ядерные учения" и запустила, в частности, ракету "Ярс" по полигону на границе с США.
- 26 октября в Генштабе РФ сообщили Путину, что 21 октября была испытана крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, что якобы пролетела 14 000 км за 15 часов. Трамп отреагировал на это и заявил, что лучше бы Россия занялась завершением войны против Украины.
- В ЦПД считают, что испытания Россией "Посейдона" и "Буревестника" – это попытка Кремля запугать союзников Украины.
Комментарии (0)