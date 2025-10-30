Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия США

Президент США подчеркнул, что принял решение о ядерных испытаниях на фоне программ других стран

трамп YURI GRIPAS epa 5

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Из-за программ испытаний других стран я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что у Штатов есть "больше ядерного оружия, чем у любой другой страны", и это было достигнуто, в том числе за счет полного обновления и реконструкции имеющегося оружия во время его первого срока на посту.

"Из-за огромной разрушительной силы я НЕНАВИДЕЛ это делать, но не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай – третье с большим отрывом, но в течение пяти лет будет на одном уровне", – прогнозирует он.