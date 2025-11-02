Ядерного гриба не буде: під час випробувань Трампа не підриватимуть атомні бомби – пояснення

Америка перевірятиме роботу своєї ядерної зброї, але атомних вибухів не буде, заявив глава Міненерго США

Кріс Райт (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Під час випробувань американської ядерної зброї, які анонсував президент США Дональд Трамп, не буде атомних вибухів. Про це повідомив міністр енергетики Штатів Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News.

"Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, є системними випробуваннямя. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", – розповів чиновник.

За його словами, під час такого випробування перевіряються всі інші частини ядерної зброї, щоб переконатися, що вони "забезпечують відповідну геометрію" й можуть здійснити атомний вибух.

Журналіст уточнив, що ці випробування "не те, від чого людям, які живуть у пустелі Невада, варто очікувати побачити грибоподібну хмару" від ядерного вибуху.

"Ні, про це не варто турбуватися", – відповів Райт.

Він також підтвердив, що під час випробувань перевірятимуться саме нові системи.