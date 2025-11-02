Без ядерного гриба: во время испытаний Трампа не будут взрывать атомные бомбы – объяснение

Америка будет проверять работу своего ядерного оружия, но атомных взрывов не будет, заявил глава Минэнерго США

Крис Райт (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Во время испытаний американского ядерного оружия, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, не будет атомных взрывов. Об этом сообщил министр энергетики Штатов Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

"Я думаю, что испытания, о которых мы сейчас говорим, являются системными испытаниями. Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", – рассказал чиновник.

По его словам, во время такого испытания проверяются все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться, что они "обеспечивают соответствующую геометрию" и могут осуществить атомный взрыв.

Журналист уточнил, что эти испытания "не то, от чего людям, живущим в пустыне Невада, стоит ожидать увидеть грибовидное облако" от ядерного взрыва.

"Нет, об этом не стоит беспокоиться", – ответил Райт.

Он также подтвердил, что во время испытаний будут проверяться именно новые системы.