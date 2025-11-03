Ядерные испытания Трампа: США могут запустить первую ракету в начале ноября – Newsweek

Америка может запустить межконтинентальную баллистику Minuteman III без ядерного боезаряда из Калифорнии в Тихий океан между 5 и 6 ноября

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman (Иллюстративное фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Навигационные предупреждения указывают на то, что уже в начале ноября Соединенные Штаты могут провести первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд, но без него, после того, как президент США Дональд Трамп приказал возобновить такие тестирования. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

Ссылаясь на навигационные предупреждения, Марко Лангброк, преподаватель факультета аэрокосмической инженерии Делфтского технологического университета в Нидерландах, заявил, что предстоящее испытание ракеты Minuteman III состоится между 5 и 6 ноября.

Согласно этим данным, запуск вооружения запланирован с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии – и ракета должна достичь полигона имени Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана, а также пяти определенных зон для обломков (красным на карте).

Карта: Newsweek

Официально это пока не подтверждалось, Newsweek обратился за комментарием к Командованию глобального удара американских ВВС.

Если эта информация подтвердится, то траектория полета будет похожей на предыдущий испытательный запуск, проведенный в мае, когда такая ракета без ядерного боезаряда пролетела на запад почти 6760 километров после запуска.

Это также будет вторым случаем с конца сентября, когда американские ядерные силы провели испытания ракет: тогда США запускали четыре баллистические Trident II D5 Life Extension без ядерного боезаряда с подводной лодки в Атлантическом океане возле штата Флорида.

По данным неправительственной организации Федерация американских ученых, ВВС Штатов имеют 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с максимальной дальностью более чем 9660 км. Для этого вооружения предназначено 800 ядерных боеголовок; технически, эти ракеты могут нести по две или три ядерные боеголовки.

"Военно-воздушные силы проводят несколько летных испытаний ракет Minuteman III каждый год. Это давно запланированные испытания, и ВВС постоянно заявляют, что они не проводятся в ответ на какие-либо внешние события", – отмечают исследователи.

После испытания такой ракеты в мае, Командование глобального удара американских ВВС заявило, что это "рутинное и периодическое" событие является одним из более чем 300 подобных испытаний, проведенных до сих пор, и "не является ответом на текущие мировые события".

Вооруженные силы США регулярно, несколько раз в год, проводят испытания своего парка межконтинентальных баллистических ракет.