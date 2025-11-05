США запустили міжконтинентальну ракету в рамках ядерних випробувань Трампа

Випробування ракети (Фото: vandenberg.spaceforce.mil)

США 5 листопада провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомило Командування глобального удару Військово-повітряних сил країни.

Запуск ракети, яка є "наріжним каменем національної оборони США", здійснили з військової бази Ванденберг у штаті Каліфорнія о 01:35 за тихоокеанським часом (11:35 за київським часом). Випробування отримали назву GT 254.

"GT 254 – це не просто запуск, це комплексна оцінка для перевірки і підтвердження здатності системи МБР виконувати своє критично важливе завдання. Дані, зібрані під час випробувань, безцінні для забезпечення постійної надійності та точності системи озброєння МБР", – сказав командир 576-ї льотно-випробувальної ескадрильї підполковник Керрі Рей.

Ракета пролетіла близько 6700 км до полігону протиракетної оборони на атолі Кваджалейн на Маршаллових Островах. Загалом дальність польоту ракети Minuteman III становить близько 9500 км.

Командир 377-ї випробувально-оцінної групи Дастін Хармон заявив, що випробування підтвердило "надійність, адаптивність і модульність системи озброєння".

Військові зазначили, що ВПС США модернізують свої міжконтинентальні балістичні ракети за допомогою системи зброї LGM-35A Sentinel. Тому підтримання боєготовності наявних Minuteman III залишається головним пріоритетом.

"У міру модернізації системи озброєння Sentinel ми повинні продовжувати підтримувати боєготовність наявного парку Minuteman III. GT 254 допомагає виконати це зобов'язання, гарантуючи постійну точність і надійність", – сказав командувач Глобального ударного командування ВПС генерал С.Л. Девіс.