США запустили межконтинентальную ракету в рамках ядерных испытаний Трампа

Испытание ракеты (Фото: vandenberg.spaceforce.mil)

США 5 ноября провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщило Командование глобального удара Военно-воздушных сил страны.

Запуск ракеты, которая является "краеугольным камнем национальной обороны США", совершили с военной базы Ванденберг в штате Калифорния в 01:35 по тихоокеанскому времени (11:35 по Киеву). Испытания получили название GT 254.

"GT 254 – это не просто запуск, это комплексная оценка для проверки и подтверждения способности системы МБР выполнять свою критически важную задачу. Данные, собранные в ходе испытаний, бесценны для обеспечения постоянной надежности и точности системы вооружения МБР", – сказал командир 576-й летно-испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй.

Ракета пролетела около 6700 км до полигона противоракетной обороны на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах. Всего дальность полета ракеты Minuteman III составляет около 9500 км.

Командир 377-й испытательно-оценочной группы Дастин Хармон заявил, что испытание подтвердило "надежность, адаптивность и модульность системы вооружения".

Военные отметили, что ВВС США модернизируют свои межконтинентальные баллистические ракеты с помощью системы оружия LGM-35A Sentinel. Поэтому поддержание боеготовности существующих Minuteman III остается главным приоритетом.

"По мере модернизации системы вооружения Sentinel мы должны продолжать поддерживать боеготовность существующего парка Minuteman III. GT 254 помогает выполнить это обязательство, гарантируя постоянную точность и надежность", – сказал командующий Глобальным ударным командованием ВВС генерал С.Л. Дэвис.