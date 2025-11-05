"Недохрущев". Путин думает над своими ядерными испытаниями после объявленных Трампом

На российском Совбезе заговорили о собственных испытаниях ядерного оружия якобы в ответ на действия США

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин поручил своим чиновникам рассмотреть, целесообразно ли начать работу по подготовке к новым ядерным испытаниям, якобы реагируя на соответствующие учения США. Глава Центра противодействия дезинформации при совете Нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что это поднятие ставок, и напомнил о Карибском кризисе.

Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов заявил, что необходимо немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля в Арктике, якобы реагируя на действия Вашингтона.

В то же время диктатор поручил министерствам иностранных дел и обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о целесообразности начать работы по подготовке к таким испытаниям.

Между тем глава ЦПД заявил, что диктатор пока четко следует сценарию своего советского "коллеги" Никиты Хрущева.

"Поднятие ставок в ядерных испытаниях – это имитация Карибского кризиса. Люди, которые изучали длительное время Россию знают, что Путин всегда хотел переплюнуть Хрущева и считал его неудачником, который проиграл Кеннеди. В итоге, Путин будет недохрущевым. Но сам факт, вы просто представьте, какой же это больной психопат, живущий историческими параллелями", – написал Коваленко.

Ранее, 30 октября, президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Это произошло после того, как Россия сама испытала вооружение, способные нести ядерный боезаряд.

Министр энергетики Штатов Крис Райт отмечал, что во время этих испытаний не будет атомных взрывов – вместо этого страна будет проверять все остальные части ядерного оружия. Америка не проводила учений с непосредственно подрывом атомных бомб с 1992 года.

Также, на этом же заседании с Путиным, Белоусов утверждал, что в октябре Вашингтон якобы провел учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.

Американская сторона пока не реагировала на новые заявления российского режима.