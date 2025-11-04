Росія закупила 18 000 дронів, щоб навчити школярів "бойовому досвіду" – розвідка

Школяр керує дроном (Фото: szru.gov.ua)

Росія закупила 18 000 дронів для сотень шкіл, щоб навчати школярів керувати безпілотними літальними апаратами. Масова мілітаризація освіти у РФ триває, повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За даними служби, підлітки з 8-9 класів опановують керування дронами задля "формування уявлення про сучасний бойовий досвід". Цю програму у РФ започаткували у 2023 році, вона спрямована на підготовку дітей до участі в озброєних конфліктах.

Протягом 2024 року були закуплені 500 дронів для 18 000 шкіл, на що витратили близько $47 млн. До 2030 року Кремль планує забезпечити дронами 4872 школи і 380 коледжів, а також підготувати мільйони "спеціалістів з безпілотних систем".

Окрім цього, за даними зовнішньої розвідки, у регіонах створюють спеціалізовані центри на базі коледжів, облаштовують класи, політні зони та секції 3D-друку. Так званих бойових аспектів навчають навіть учителів.

У вересні 2024 року в Росії з'явився перший офіційний посібник для вивчення дронів, розроблений спільно з групою "Геоскан". Вона є підконтрольною фонду дочки російського диктатора Катерини Тихонової.

"Ця ініціатива відображає системний курс Кремля на мілітаризацію освіти в умовах агресії проти України. Замість мирних навичок, російські діти опановують технології вбивств, що порушує конвенції про права дитини та формує покоління, готове до ескалації конфліктів" – заявили в зовнішній розвідці.