Школьник управляет дроном (Фото: szru.gov.ua)

Россия закупила 18 000 дронов для сотен школ, чтобы обучать школьников управлению беспилотными летательными аппаратами. Массовая милитаризация образования в РФ продолжается, сообщила Служба внешней разведки.

По данным службы, подростки с 8-9 классов осваивают управление дронами для "формирования представления о современном боевом опыте". Эту программу в РФ начали в 2023 году и она направлена на подготовку детей к участию в вооруженных конфликтах.

В течение 2024 года были закуплены 500 дронов для 18 000 школ, на что потратили около $47 млн. К 2030 году Кремль планирует обеспечить дронами 4872 школы и 380 колледжей, а также подготовить миллионы "специалистов по беспилотным системам".

Кроме этого, по данным внешней разведки, в регионах создают специализированные центры на базе колледжей, обустраивают классы, полетные зоны и секции 3D-печати. Так называемым боевым аспектам обучают даже учителей.

В сентябре 2024 года в России появилось первое официальное пособие для изучения дронов, разработанное совместно с группой "Геоскан". Она является подконтрольной фонду дочери российского диктатора Екатерины Тихоновой.

"Эта инициатива отражает системный курс Кремля на милитаризацию образования в условиях агрессии против Украины. Вместо мирных навыков, российские дети овладевают технологиями убийств, что нарушает конвенции о правах ребенка и формирует поколение, готовое к эскалации конфликтов", – заявили во внешней разведке.