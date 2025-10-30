Объявлены подозрения 10 руководителям "Юнармии" в Донецкой области: вербовали детей для РФ

Ячейка "Юнармии" вербовала несовершеннолетних детей и под видом "патриотического воспитания" готовила их к службе в армии РФ

"Юнармия" (Фото: ресурсы оккупантов)

Нацполиция разоблачила десяток руководителей ячейки "Юнармии" во временно оккупированной части Донецкой области и объявила им о подозрениях. По данным правоохранителей, россияне готовят солдат из украинских детей.

По данным следствия, под видом "военно-патриотического воспитания" на детях системно отрабатывались элементы военной подготовки: строевая подготовка, работа с оружием, обучение тактике боя и идеологическая "антиукраинская" обработка. В систему попадали дети из Донецка и близлежащих населенных пунктов, а после 2022 года – с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Правоохранителям удалось задокументировать весь механизм вербовки и милитаризации детей, а также установить иерархию причастных лиц. Отмечается что экспертизы подтвердили, что деятельность "Юнармии" выходит за пределы культурно-воспитательной работы и используется для подготовки будущих солдат.

Документы, которые удалось получить в рамках следствия, свидетельствуют о намерениях привлекать часть "воспитанников" к службе в российской армии. Стратегия развития движения прописана до 2030 года.

Как отметили правоохранители, в структуре сейчас насчитываются миллионы несовершеннолетних участников, а официальные решения правительства РФ прямо определяют это движение как механизм подготовки призывников.

Полиция привела пример 18-летнего жителя Горловки, который в 2014 году, будучи еще ребенком, попал под влияние этой системы. В 2023 году он вступил в движение с согласия матери, а затем – в российскую армию. В июне 2024 года он погиб во время боевых действий.

Правоохранители установили имена всех руководителей Донецкой ячейки "Юнармии" и собрала доказательства их противоправной деятельности. Речь идет о:

→ руководителя регионального отделения в Донецкой области и его заместителя

→ руководителей городских ячеек в Макеевке, Кировском и Торезе.

→ руководителя местного штаба "Молодая гвардия – Юнармия"

→ лиц, ответственных за вербовку, учебные программы и материально-техническое обеспечение.

Подозрение получили 10 фигурантов, причастных к организации и курированию деятельности "Юнармии". Их действия квалифицируют как совершение военного преступления организованной группой и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет за решеткой.

А привлечение несовершеннолетних к военным действиям и их мобилизация нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 51 Женевской конвенции.

"Организация "Юнармия" уже признана инструментом милитаризации детей и находится в санкционных списках Европейского Союза, США и Украины", – отметили в полиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция