Поліція показала список керівників "Юнармії" на Донеччині – вербували дітей для армії РФ

Нацполіція викрила десяток керівників осередку "Юнармії" у тимчасово окупованій частині Донецької області та оголосила їм про підозри. За даними правоохоронців, росіяни готують солдатів з українських дітей.

За даними слідства, під виглядом "військово-патріотичного виховання" на дітях системно відпрацьовувалися елементи військової підготовки: стройова підготовка, робота зі зброєю, навчання тактики бою та ідеологічна "антиукраїнська" обробка. До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а після 2022 року – з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Правоохоронцям вдалося задокументувати увесь механізм вербування та мілітаризації дітей, а також встановити ієрархію причетних осіб. Зазначається що експертизи підтвердили, що діяльність "Юнармії" виходить за межі культурно-виховної роботи і використовується для підготовки майбутніх солдатів.

Документи, які вдалося отримати у рамках слідства, свідчать про наміри залучати частину "вихованців" до служби в російській армії. Стратегія розвитку руху прописана до 2030 року.

Як зазначили правоохоронці, у структурі наразі налічуються мільйони неповнолітніх учасників, а офіційні рішення уряду РФ прямо визначають цей рух як механізм підготовки призовників.

Поліція навела приклад 18-річного мешканця Горлівки, який у 2014 році, будучи ще дитиною, потрапив під вплив цієї системи. У 2023 році він вступив до руху за згодою матері, а потім – до російської армії. У червні 2024 року він загинув під час бойових дій.

Правоохоронці встановили імена всіх керівників Донецького осередку "Юнармії" та зібрала докази їхньої протиправної діяльності. Йдеться про:

→ керівника регіонального відділення в Донецькій області та його заступника

→ очільників міських осередків у Макіївці, Кіровському та Торезі.

→ керівника місцевого штабу "Молода гвардія – Юнармія"

→ осіб, відповідальних за вербування, навчальні програми та матеріально-технічне забезпечення.

Підозру отримали 10 фігурантів, які причетні до організації та курування діяльності "Юнармії". Їхні дії кваліфікують як вчинення воєнного злочину організованою групою та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Санкції статей передбачають до 12 років за ґратами.

А залучення неповнолітніх до воєнних дій та їхня мобілізація порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 51 Женевської конвенції.

"Організація "Юнармія" вже визнана інструментом мілітаризації дітей і перебуває у санкційних списках Європейського Союзу, США та України", – зазначили в поліції.

