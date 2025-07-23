Мединський керує організацією, яка допомагає окупантам та "виховує" молодь в окупації – "Схеми"

Володимир Мединський (Фото: ресурси окупантів)

Організація "Російське військово-історичне товариство", яку заснував та очолює голова переговорної групи й помічник російського диктатора Володимир Мединський, збирає гроші на дрони та рушниці для окупантів і проводить "патріотичні заняття" для школярів. Це з'ясували "Схеми" (Радіо Свобода) разом з естонським медіа Delfi, шведським Expressen та російським незалежним виданням iStories.

Як з'ясували журналісти, організація РВІТ була створена за наказом диктатора РФ Володимира Путіна і вже 10 років під керівництвом Мединського займається русифікацією та мілітаризацією окупованих територій України: з 2014 року здебільшого Криму, а з 2022 року – ще сходу та півдня України.

Заступник Мединського у РВІТ Микола Овсієнко особисто приїздів на відкриття "регіональних представництв" організації в тимчасово окуповані Запорізьку та Херсонську області на початку 2023 року, а за рік до цього – до тимчасово захоплених Донецька та Луганська.

РВІТ повезла молодь з чотирьох міст України, які наразі контролюються росіянами, в Тулу на всеросійський форум "Курс молодого бійця. Інформаційний фронт". Там виступав сам Мединський, воєнні блогери, представники російських медіа та соцмереж. Вони читали лекції, зокрема, на теми "Битва за Донбас: історія та сучасність" й "Ідеологія майбутнього", повідомляють журналісти.

Також у 2024 році РВІТ відкрила "профільні класи" у школах тимчасово окупованих Донецька та Луганська, де дітей навчали "основам безпеки та захисту батьківщини, польовій медицині й керуванню дронами".

А у 2025 році запросили солдатів РФ, які воювали проти України, до дитячого садочку в місті Ульяновськ для проведення "уроку мужності". Дітям дошкільного віку розповідали про "холодну та вогнепальну зброю" і давали поміряти спорядження та амуніцію солдатів.

Журналісти-розслідувачі встановили, що представники організації Мединського регулярно їздять на тимчасово окуповану частину Донецької області, щоб передати військовим "підшефних" підрозділів зброю, авто, засоби зв’язку та маскування і гроші, які збирають на рахунки дочірнього проєкту товариства.

У тимчасово окупованому Криму, як з'ясували журналісти, організація проводила "патріотичні військово-історичні табори" для дітей та молоді. Зокрема, у 2017 році були три "тематичні" зміни на базі підсанкційного табору "Артек", а в 2020 році відбувся табір "Країна героїв" у Євпаторії.

У цих таборах дітей вчили метати ножі, стріляти з пневматичних гвинтівок, орієнтуватися і пересуватися в горах, а також тактикам "ведення гірського бою" та "вогневої підготовки".

страна героев.рф (скриншот)

Також розслідувачі встановили, що РВІТ видає та популяризує ідеологічні книжки й підручники, які заперечують незалежність України та представляють її в негативному світлі. Наприклад, "Чорна книга" Звірства сучасних бандерівців – українських неонацистів 2014-2023", яку було випущено разом з Міноборони РФ.

Окрім цього, Мединський особисто долучався до публікації ідеологічної літератури. За даними "Схем", РВІТ у 2014 році здійснювала патронат над створенням підручника "Історія Криму", що, за словами самого Мединського, "зумовило певні акценти видання на воєнно-політичних і воєнно-історичних сюжетах". У передмові він називає окупацію півострова "возз'єднанням з Росією".

Згідно з документом від лютого 2025 року, комісія на чолі з Мединським доручила Міносвіти РФ до червня створити для шкіл на тимчасово окупованих територіях України "єдиний державний підручник з регіональної історії" під назвою "Історія Новоросії та Донбасу".