Организация Мединского помогает оккупантам и "воспитывает" молодежь в оккупации – "Схемы"

Организация проводит "военно-патриотическое воспитание" молодежи и детей, а также издает книги с искаженной историей Украины

Владимир Мединский (Фото: ресурсы оккупантов)

Организация "Российское военно-историческое общество", которую основал и возглавляет глава переговорной группы и помощник российского диктатора Владимир Мединский, собирает деньги на дроны и ружья для оккупантов и проводит "патриотические занятия" для школьников. Это выяснили "Схемы" (Радио Свобода) вместе с эстонским медиа Delfi, шведским Expressen и российским независимым изданием iStories.

Как выяснили журналисты, организация РВИО была создана по приказу диктатора РФ Владимира Путина и уже 10 лет под руководством Мединского занимается русификацией и милитаризацией оккупированных территорий Украины: с 2014 года в основном Крыма, а с 2022 года – еще востока и юга Украины.

Заместитель Мединского в РВИО Николай Овсиенко лично приезжал на открытие "региональных представительств" организации во временно оккупированные Запорожскую и Херсонскую области в начале 2023 года, а за год до этого – во временно захваченные Донецк и Луганск.

РВИО повезла молодежь из четырех городов Украины, которые сейчас контролируются россиянами, в Тулу на всероссийский форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт". Там выступал сам Мединский, военные блогеры, представители российских медиа и соцсетей. Они читали лекции, в частности, на темы "Битва за Донбасс: история и современность" и "Идеология будущего", сообщают журналисты.

Также в 2024 году РВИО открыла "профильные классы" в школах временно оккупированных Донецка и Луганска, где детей обучали "основам безопасности и защиты родины, полевой медицине и управлению дронами".

А в 2025 году пригласили солдат РФ, которые воевали против Украины, в детский сад в городе Ульяновск для проведения "урока мужества". Детям дошкольного возраста рассказывали о "холодном и огнестрельном оружии" и давали померить снаряжение и амуницию солдат.

Журналисты-расследователи установили, что представители организации Мединского регулярно ездят на временно оккупированную часть Донецкой области, чтобы передать военным "подшефных" подразделений оружие, авто, средства связи и маскировки и деньги, которые собирают на счета дочернего проекта общества.

Во временно оккупированном Крыму, как выяснили журналисты, организация проводила "патриотические военно-исторические лагеря" для детей и молодежи. В частности, в 2017 году были три "тематические" смены на базе подсанкционного лагеря "Артек", а в 2020 году состоялся лагерь "Страна героев" в Евпатории.

В этих лагерях детей учили метать ножи, стрелять из пневматических винтовок, ориентироваться и передвигаться в горах, а также тактикам "ведения горного боя" и "огневой подготовки".

страна героев.рф (скриншот)

Также расследователи установили, что РВИО издает и популяризирует идеологические книги и учебники, которые отрицают независимость Украины и представляют ее в негативном свете. Например, "Черная книга "Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014-2023", которая была выпущена совместно с Минобороны РФ.

Кроме этого, Мединский лично участвовал в публикации идеологической литературы. По данным "Схем", РВИО в 2014 году осуществляла патронат над созданием учебника "История Крыма", что, по словам самого Мединского, "обусловило определенные акценты издания на военно-политических и военно-исторических сюжетах". В предисловии он называет оккупацию полуострова "воссоединением с Россией".

Согласно документу от февраля 2025 года, комиссия во главе с Мединским поручила Минобразования РФ до июня создать для школ на временно оккупированных территориях Украины "единый государственный учебник по региональной истории" под названием "История Новороссии и Донбасса".