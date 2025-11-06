Сили оборони спростували заяву про окупацію населених пунктів на Запорізькому напрямку

Військові зазначили, що ситуація на Запорізькому напрямку напружена – майже півсотні боїв за минулу добу

ЗСУ (Ілюстративне фото: 24 ОМБр ім. Короля Данила)

Інформація щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності. Про це заявили Сили оборони Півдня.

За даними військових, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках доволі напружена – за минулу добу майже півсотні бойових зіткнень. Однак Павлівка, Плавні та Приморське не перебувають під контролем росіян.

Перед цим портал DeepState заявив, що ворог нібито окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, у Плавнях, Приморському та Успенівці.

За даними військових, в районі Павлівки тривають запеклі бої, а в районі населеного пункту Плавні утримується сіра зона. В Приморському окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути у фланг українських позицій, але Сили оборони їх знищують.

В районі Успенівки ЗСУ були змушені відійти углиб оборони через знищення росіянами кількох позицій. Але бої за населений пункт не припиняються, наголосили військові.

Також окупанти, користуючись кількаденним туманом, намагалися інфільтруватись в глиб оборони на Запорізькому напрямку попри українські позиції. Однак там постійно проводяться пошуково-ударні дії та знищуються ворожі диверсійні групи.

За минулу добу на півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу.

Скриншот мапи Deepstate

