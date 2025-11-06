Силы обороны опровергли заявление о захвате населенных пунктов на Запорожском направлении

Военные отметили, что ситуация на Запорожском направлении напряженная – почти полсотни боев за минувшие сутки

ВСУ (Иллюстративное фото: 24 ОМБр им. Короля Данила)

Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности. Об этом заявленные Силы обороны Юга.

По данным военных, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная – за минувшие сутки почти полсотни боевых столкновений. Однако Павловка, Плавни и Приморское не находятся под контролем россиян.

Перед этим портал DeepState заявил, что враг якобы оккупировал Павловку, а также продвинулся вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.

По данным военных, в районе Павловки продолжаются ожесточенные бои, а в районе населенного пункта Плавни удерживается серая зона. В Приморском оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть во фланг украинских позиций, но Силы обороны их уничтожают.

В районе Успеновки ВСУ были вынуждены отойти вглубь обороны из-за уничтожения россиянами нескольких позиций. Но бои за населенный пункт не прекращаются, подчеркнули военные.

Также оккупанты, пользуясь многодневным туманом, пытались инфильтроваться в глубь обороны на Запорожском направлении, несмотря на украинские позиции. Однако там постоянно проводятся поисково-ударные действия и уничтожаются вражеские диверсионные группы.

За минувшие сутки на юге враг потерял более двух сотен личного состава.

Скриншот карты Deepstate

