Силы обороны опровергли заявление о захвате населенных пунктов на Запорожском направлении
Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности. Об этом заявленные Силы обороны Юга.
По данным военных, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная – за минувшие сутки почти полсотни боевых столкновений. Однако Павловка, Плавни и Приморское не находятся под контролем россиян.
Перед этим портал DeepState заявил, что враг якобы оккупировал Павловку, а также продвинулся вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.
По данным военных, в районе Павловки продолжаются ожесточенные бои, а в районе населенного пункта Плавни удерживается серая зона. В Приморском оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть во фланг украинских позиций, но Силы обороны их уничтожают.
В районе Успеновки ВСУ были вынуждены отойти вглубь обороны из-за уничтожения россиянами нескольких позиций. Но бои за населенный пункт не прекращаются, подчеркнули военные.
Также оккупанты, пользуясь многодневным туманом, пытались инфильтроваться в глубь обороны на Запорожском направлении, несмотря на украинские позиции. Однако там постоянно проводятся поисково-ударные действия и уничтожаются вражеские диверсионные группы.
За минувшие сутки на юге враг потерял более двух сотен личного состава.
- 3 ноября президент заявил, что россияне готовят реванш под Добропольем, ведь проиграла там инициативу полностью.
- 5 ноября штурмовики полка "Скала" установили флаг на горсовете Покровска. Здание находится под контролем ВСУ, в город заводят подразделения Сил обороны.
