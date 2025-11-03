Россияне готовят реванш под Добропольем – президент
Российские захватчики готовят реванш на Добропольском направлении, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
"Доброполье – непросто. Наша операция продолжается. Главком сказал, что 2,5-3 километра... они [Силы обороны] ещё зачистили. Но понимаем, что Россия проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что они [оккупанты] готовят реванш. Это понятно, что они накапливают войска – по перехватам, по всем признакам", – рассказал глава государства.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны увеличивают давление на Добропольском выступе.
Защитники продолжают освобождать и зачищать территории, что заставляет захватчиков распылять силы и делает невозможным для РФ сконцентрировать основные усилия в районе Покровска, отметил военачальник.
- Также Зеленский сообщил, что основные усилия оккупантов сосредоточены в Покровске – обороной этого города сейчас руководит непосредственно главком ВСУ.
- Президент сообщил, что в Купянске сейчас осталось около 60 россиян.
