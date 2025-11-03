Россияне готовят реванш под Добропольем – президент

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Российские захватчики готовят реванш на Добропольском направлении, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"Доброполье – непросто. Наша операция продолжается. Главком сказал, что 2,5-3 километра... они [Силы обороны] ещё зачистили. Но понимаем, что Россия проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что они [оккупанты] готовят реванш. Это понятно, что они накапливают войска – по перехватам, по всем признакам", – рассказал глава государства.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны увеличивают давление на Добропольском выступе.

Защитники продолжают освобождать и зачищать территории, что заставляет захватчиков распылять силы и делает невозможным для РФ сконцентрировать основные усилия в районе Покровска, отметил военачальник.

Карта: Deepstate (синее – освобождено недавно, зеленое – освобождено ранее)

Карта: Deepstate