Окупанту вперше в історії присудили довічне за розстріл полоненого українського захисника

Дмитро Курашов (Фото: Козак Тетяна / Ґрати)

Російський військовий, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, вперше в Україні отримав довічний вирок. Про це повідомила Служби безпеки України.

"За доказовою базою СБУ й Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав військовий РФ, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку. Це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

Засуджений – 27-річний громадянин країни-агресорки Дмитро Курашов. Слідство встановило, що раніше він відбував покарання у російській в'язниці за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з Міністерством оборони РФ в обмін на амністію.

В армії окупантів йому дали посаду стрільця штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

За даними справи, 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими загарбниками атакував українських захисників у районі селища Приютне – під час штурму він розстріляв впритул бійця ЗСУ, який під час бою здався у полон, витративши на відбиття атаки весь боєкомплект.

Полеглий захисник – старший солдат 226 батальйону 127 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Віталій Годнюк.

"Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова. Унаслідок отриманих поранень військовий ЗСУ загинув на місці", – пише спецслужба.

Проте того ж дня Сили оборони вибили окупантів з цих позицій і взяли в полон Курашова та чотирьох окупантів, які єдині вціліли.

Урешті-решт Курашова визнали винним за статтею про воєнні злочини.

Медіа Ґрати передає, що під час слідства цей окупант стверджував, що нібито не причетний до розстрілу та вказував на іншого штурмовика, але під час засідання суду вирішив визнати себе винним, розраховуючи на швидке завершення справи й те, що він потрапить на обмін полоненими. Також загарбник відмовився давати покази й виступити з останнім словом.

"Обвинувачення спростувало версію Курашова про те, що Годнюка вбив інший російський солдат. У суді допитали полонених бійців загону "Шторм-V", дослідили слідчі експерименти з ними, відео з безпілотника і з телефону українського військового на позиціях після бою 6 січня, а також експертизи, зокрема тіла загиблого. Зброю, з якої був застрелений Годнюк, слідство не знайшло через відсутність доступу до місця злочину", – передає медіа.