18 російських військовополонених отримали реальні вироки за воєнні злочини

В Україні за час повномасштабної війни засуджено за воєнні злочини 188 росіян. Реальні вироки – у кожного 10-го

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

За час повномасштабної війни українські суди винесли реальні вироки 18 військовополоненим воєнним злочинцям. Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

Станом на 1 липня 2025 року за обвинуваченням у вчиненні воєнних злочинів до суду скеровано обвинувальні акти щодо 679 осіб, а щодо 22 військовополонених обвинувальні акти скеровано очно.

Засуджено 188 осіб за воєнні злочини, зокрема очно засуджено 18 військовополонених та один цивільний. Решта – за процедурою in absentia.

Також у прокуратурі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення задокументовано вбивства росіянами 273 українських військовополонених. Підозри поки що мають до десятка окупантів, засуджені – одиниці.