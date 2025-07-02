18 російських військовополонених отримали реальні вироки за воєнні злочини
За час повномасштабної війни українські суди винесли реальні вироки 18 військовополоненим воєнним злочинцям. Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.
Станом на 1 липня 2025 року за обвинуваченням у вчиненні воєнних злочинів до суду скеровано обвинувальні акти щодо 679 осіб, а щодо 22 військовополонених обвинувальні акти скеровано очно.
Засуджено 188 осіб за воєнні злочини, зокрема очно засуджено 18 військовополонених та один цивільний. Решта – за процедурою in absentia.
Також у прокуратурі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення задокументовано вбивства росіянами 273 українських військовополонених. Підозри поки що мають до десятка окупантів, засуджені – одиниці.
- На початку червня СБУ повідомила LIGA.net, що за час великої війни вона здійснювала досудове розслідування щодо майже 139 000 воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.