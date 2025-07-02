18 российских военнопленных получили реальные сроки за военные преступления

В Украине за время полномасштабной войны за военные преступления осуждены 188 россиян. Реальные приговоры – у каждого 10-го

Российские оккупанты (иллюстративное фото: ЕРА)

За время полномасштабной войны украинские суды вынесли реальные приговоры 18 военнопленным военным преступникам. Об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на информационный запрос LIGA.net.

По состоянию на 1 июля 2025 года в суд направлены обвинительные акты в отношении 679 лиц по обвинению в совершении военных преступлений, а в отношении 22 военнопленных обвинительные акты направлены очно.

Осуждены 188 человек за военные преступления, в том числе очно осуждены 18 военнопленных и один гражданский. Остальные – по процедуре in absentia.

Также в прокуратуре сообщили, что с начала полномасштабного вторжения задокументированы убийства российскими оккупантами 273 украинских военнопленных. Подозреваемыми пока что являются до десятка оккупантов, осуждены – единицы.