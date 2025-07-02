Только двое россиян осуждены за казнь украинских военнопленных

За время большой войны россияне убили 273 украинских военнопленных – это только задокументированные случаи. Более половины из них – в этом году

Российские оккупанты (иллюстративное фото: ЕРА)

С начала полномасштабного вторжения прокуроры задокументировали убийства 273 украинских военнопленных российскими оккупантами. Подозреваемыми пока что являются до десятка оккупантов, осуждены – единицы. Об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на информационный запрос LIGA.net.

По фактам убийств возбуждено 77 уголовных производств.

Также ведется отдельное расследование по факту казни 49 украинских военнослужащих, которые находились в плену в Еленовке.

По результатам досудебного расследования в уголовных производствах указанной категории семи военнослужащим армии России сообщено о подозрении, из которых обвинительные акты в суд направлены в отношении трех человек.

Два человека осуждены, в отношении одного оккупанта суды продолжаются.

В прокуратуре подчеркнули, что за последние шесть месяцев – с января по июнь 2025 года – в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 22 убийствах 56 украинских военнопленных.

"Таким образом, это подтверждает как совершение преступлений указанной категории в последнее время, так и их систематическое совершение на протяжении всего периода полномасштабного вторжения", – подчеркнули в ОГП.