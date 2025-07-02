Только двое россиян осуждены за казнь украинских военнопленных
С начала полномасштабного вторжения прокуроры задокументировали убийства 273 украинских военнопленных российскими оккупантами. Подозреваемыми пока что являются до десятка оккупантов, осуждены – единицы. Об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на информационный запрос LIGA.net.
По фактам убийств возбуждено 77 уголовных производств.
Также ведется отдельное расследование по факту казни 49 украинских военнослужащих, которые находились в плену в Еленовке.
По результатам досудебного расследования в уголовных производствах указанной категории семи военнослужащим армии России сообщено о подозрении, из которых обвинительные акты в суд направлены в отношении трех человек.
Два человека осуждены, в отношении одного оккупанта суды продолжаются.
В прокуратуре подчеркнули, что за последние шесть месяцев – с января по июнь 2025 года – в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 22 убийствах 56 украинских военнопленных.
"Таким образом, это подтверждает как совершение преступлений указанной категории в последнее время, так и их систематическое совершение на протяжении всего периода полномасштабного вторжения", – подчеркнули в ОГП.
- Очередной жестокий случай казни украинского военнопленного российскими захватчиками стал известен 1 июля – мужчину привязали к мотоциклу и тащили по дороге посреди поля.