Россия нанесла целенаправленный удар по Оленівці – британский Центр по правам человека
Российские военные целенаправленно нанесли удар по Волновахской исправительной колонии №120 под Оленівкою, где содержались украинские военнопленные. Целью убийства было компрометирование Украины и срыв поставок западного оружия. Об этом говорится в отчете британского исследовательского Центра по правам человека в вооруженных конфликтах.
Анализ основан на открытых источниках, а также на показаниях украинских военнопленных, переживших обстрел колонии в Оленевке 28 июля 2022 года.
"Атака под чужим флагом, вероятно, была частью более масштабных российских усилий по срыву растущих поставок западного оружия", – заявили исследователи.
В докладе установлены оружие и боеприпасы, которые вооруженные силы России использовали для убийства украинских военнопленных, подробно рассмотрены планирование, организация и проведение теракта.
Кроме того, анализируется ход расследований со стороны России, Украины и Организации Объединенных Наций, а также даны рекомендации украинским следователям по идентификации исполнителей теракта.
Авторы исследования считают, что убийство украинских военнопленных, якобы совершенное с помощью HIMARS, могли совершить военнослужащие российских 61-й, 155-й отдельных бригад морской пехоты и 11-го отдельного гвардейского мотострелкового полка, дислоцировавшихся вблизи Оленевки и располагавших соответствующим оружием.
Отчет прокомментировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Оленевку никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!" – написал он.
- 29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Оленевке на временно оккупированной территории Донбасса.
- 5 января 2023 года сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Оленевке, поскольку оккупанты так и не допустили экспертов к месту преступления.
- После теракта в Оленевской колонии, где погибли не менее 50 украинских военнопленных, а еще 151 получили ранения, Россия так и не допустила представителей ООН к месту трагедии.