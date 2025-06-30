Россия нанесла целенаправленный удар по Оленівці – британский Центр по правам человека

Митинг в Киеве в память о украинских военнопленных, погибших во время обстрела колонии в Оленевке (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Российские военные целенаправленно нанесли удар по Волновахской исправительной колонии №120 под Оленівкою, где содержались украинские военнопленные. Целью убийства было компрометирование Украины и срыв поставок западного оружия. Об этом говорится в отчете британского исследовательского Центра по правам человека в вооруженных конфликтах.

Анализ основан на открытых источниках, а также на показаниях украинских военнопленных, переживших обстрел колонии в Оленевке 28 июля 2022 года.