Росія цілеспрямовано вдарила по Оленівці – британський Центр з прав людини

Дослідники опублікували звіт, де докладно розглянули планування та реалізацію вбивства українських військовополонених

Мітинг у Києві в пам'ять про українських військовополонених, загиблих під час обстрілу колонії в Оленівці (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Російські військові цілеспрямовано вдарили по Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки, де утримувалися українські військовополонені. Метою вбивства було скомпрометувати Україну та зірвати постачання західної зброї. Про це йдеться у звіті британського дослідницького Центру з прав людини у збройних конфліктах.

Аналіз ґрунтується на відкритих джерелах, а також на свідченнях українських військовополонених, що вижили під час удару по колонії в Оленівці 28 липня 2022 року.

"Атака під чужим прапором, ймовірно, була елементом ширших російських зусиль зі зриву постачань західної зброї, що зростали", – заявили дослідники.

У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які Збройні сили Росії використали для вбивства українських військовополонених, докладно розглянуто планування, організацію та здійснення таракту.

Окрім того, аналізується перебіг розслідувань з боку Росії, України та Організації об'єднаних націй, а також надані рекомендації українським слідчим щодо ідентифікації виконавців теракту.

Автори дослідження вважають, що здійснити вбивство українських військовополонених нібито HIMARS могли військові російських 61-го, 155-го окремих бригад морської піхоти та 11-м окремим гвардійським мотострілецьким полком, що дислокувалися поблизу Оленівки та мали відповідну зброю.

Звіт прокоментував уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.

"Це важливий документ, який має стати потужним поштовхом для продовження розслідування. Біль українців за Оленівку країни нікуди не дівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних!" – написав він.