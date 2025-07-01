Лубинец заявил о вероятной казни украинского военнопленного

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Российские захватчики, вероятно, казнили украинского военнопленного. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, в социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как человека привязали к мотоциклу и волокли по дороге.

Лубинец подчеркнул, что это демонстративное зверство и очередное военное преступление России. Он направил официальные письма в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

"Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление она должна понести справедливое наказание", — добавил омбудсмен.

LIGA.net не публикует видео по этическим соображениям. Из ролика, длительностью почти полминуты, становится известно, что человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге посреди поля. Где именно и когда это произошло, пока неизвестно.