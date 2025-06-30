На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух камерунцев, которые воевали на стороне российской армии. Об этом сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2.

"Жители центральноафриканской страны уверяют, что направлялись в Россию, чтобы делать шампунь и лечить зубы. Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек", – сказано в описании к видео.