Военные ВСУ взяли в плен камерунцев. Как и почему они оказались в армии России: видео
На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух камерунцев, которые воевали на стороне российской армии. Об этом сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2.
"Жители центральноафриканской страны уверяют, что направлялись в Россию, чтобы делать шампунь и лечить зубы. Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек", – сказано в описании к видео.
Пленных зовут Метуген Уна-на, Жан Пафе и Анатоль Франк.
Они подписали контракт с армией РФ, за что им обещали 1,1 млн рублей.
Как подчеркнули в К-2, это значительно меньше, чем Россия предлагает своим гражданам, однако для Камеруна это "приличные деньги".
Африканцы были взяты в плен бойцами батальона К-2 совместно с 118-й бригадой территориальной обороны и двумя другими батальонами 54-й отдельной механизированной бригады – первым стрелковым и первым механизированным.
- Британская газета The Telegraph уже писала о том, как Россия заманили африканца на войну, пообещав работу на заводе по производству шампуня в Москве. Тогда речь шла о 36-летнем Джине Онане из Камеруна.