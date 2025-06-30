На Северском направлении украинские защитники взяли в плен двух камерунцев, которые воевали на стороне российской армии. Об этом сообщил 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2.

"Жители центральноафриканской страны уверяют, что направлялись в Россию, чтобы делать шампунь и лечить зубы. Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек", – сказано в описании к видео.

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Пленных зовут Метуген Уна-на, Жан Пафе и Анатоль Франк.

Они подписали контракт с армией РФ, за что им обещали 1,1 млн рублей.

Как подчеркнули в К-2, это значительно меньше, чем Россия предлагает своим гражданам, однако для Камеруна это "приличные деньги".

Африканцы были взяты в плен бойцами батальона К-2 совместно с 118-й бригадой территориальной обороны и двумя другими батальонами 54-й отдельной механизированной бригады – первым стрелковым и первым механизированным.

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