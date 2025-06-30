На Сіверському напрямку українські захисники взяли у полон двох камерунців, що воювали на боці російської армії. Про це повідомив 20 окремий полк безпілотних систем К-2.

"Мешканці центральноафриканської країни переконують, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок", – йдеться в описі до відео.

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Полонених звати Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк.

Вони підписали контракт з армією РФ, за що їм пообіцяли 1,1 млн рублів.

Як наголосили у К-2, це значно менше, ніж Росія пропонує власним громадянам, однак для Камеруну – "пристойні гроші".

Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр – першим стрілецьким та першим механізованим.