Воїни ЗСУ взяли у полон камерунців. Як і чому опинились в армії Росії: відео
На Сіверському напрямку українські захисники взяли у полон двох камерунців, що воювали на боці російської армії. Про це повідомив 20 окремий полк безпілотних систем К-2.
"Мешканці центральноафриканської країни переконують, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок", – йдеться в описі до відео.
Полонених звати Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк.
Вони підписали контракт з армією РФ, за що їм пообіцяли 1,1 млн рублів.
Як наголосили у К-2, це значно менше, ніж Росія пропонує власним громадянам, однак для Камеруну – "пристойні гроші".
Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр – першим стрілецьким та першим механізованим.
- Британська газета The Telegraph вже писала про те, як Росія заманила африканця на війну, пообіцявши роботу на фабриці шампуню в Москві. Тоді йшлося про 36-річного Джина Онану з Камеруну.