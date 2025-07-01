Лубінець заявив про ймовірну страту українського військовополоненого

Соцмережами поширюється відео, на якому видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Російські загарбники, ймовірно, стратили українського військовополоненого. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, соціальними мережами поширюється відео, на якому видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.

Лубінець наголосив, що це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин Росії. Він відправив офіційні листи до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність", – додав омбудсман.

LIGA.net не публікує відео з етичних міркувань. З ролика, який триває майже пів хвилини, стає відомо, що людину прив'язали до мотоцикла й тягнули дорогою посеред поля. Де саме і коли це відбулося наразі невідомо.