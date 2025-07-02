Лише двох росіян засуджено за страту українських військовополонених

За час великої війни росіяни вбили 273 українських полонених воїнів – це лише задокументовані випадки. Понад пів сотні з них – цьогоріч

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Від початку повномасштабного вторгнення прокурори задокументували вбивства росіянами 273 українських військовополонених. Підозри поки що мають до десятка окупантів, засуджено – одиниці. Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

За фактами вбивств розпочато 77 кримінальних проваджень.

Є також окреме провадження за фактом страти 49 українських військовополонених, які утримувались у полоні Оленівки.

За результатами досудового розслідування у кримінальних провадженнях зазначеної категорії повідомлено про підозру сімом військовослужбовцям армії Росії, з яких до суду направлено обвинувальні акти стосовно трьох осіб.

Засуджено двох осіб, щодо одного окупанта суди тривають.

Прокуратура не уточнила, йдеться про заочні або реальні вироки, проте повідомила, що загалом за вчинення різних воєнних злочинів наразі засуджено 188 осіб, із них очно – 18 російських військовополонених та одну цивільну особу. Решта – за процедурою in absentia.

За останні шість місяців – з січня до червня 2025-го – до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 22 вбивства 56 українських військовополонених.

"Таким чином, це підтверджує, як вчинення злочинів зазначеної категорії за останній період, так і систематичне їх вчинення протягом всього періоду повномасштабного вторгнення", – наголосили в ОГП.