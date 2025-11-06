Россиянину впервые в истории дали пожизненное за расстрел пленного украинского защитника

Дмитрий Курашов (Фото: Козак Татьяна / Ґрати)

Российский военный, который расстрелял пленного бойца ВСУ, впервые в Украине получил пожизненный приговор. Об этом сообщила Службы безопасности Украины.

"По доказательной базе СБУ и Национальной полиции пожизненный срок заключения получил военный РФ, который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении. Это первый приговор в истории Украины, когда оккупант получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны", – говорится в сообщении.

Осужденный – 27-летний гражданин страны-агрессора Дмитрий Курашов. Следствие установило, что ранее он отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ в обмен на амнистию.

В армии оккупантов ему дали должность стрелка штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

По данным дела, 6 января 2024 года Курашов вместе с другими захватчиками атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное – во время штурма он расстрелял в упор бойца ВСУ, который во время боя сдался в плен, израсходовав на отражение атаки весь боекомплект.

Павший защитник – старший солдат 226 батальона 127 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Годнюк.

"Установлено, что Курашов совершил по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова. В результате полученных ранений военный ВСУ погиб на месте", – пишет спецслужба.

Однако в тот же день Силы обороны выбили оккупантов с этих позиций и взяли в плен Курашова и четырех оккупантов, которые единственные уцелели.

В конце концов Курашова признали виновным по статье о военных преступлениях.

Медиа Ґрати передает, что во время следствия этот оккупант утверждал, что якобы не причастен к расстрелу и указывал на другого штурмовика, но во время заседания суда решил признать себя виновным, рассчитывая на быстрое завершение дела и то, что он попадет на обмен пленными. Также захватчик отказался давать показания и выступить с последним словом.

"Обвинение опровергло версию Курашова о том, что Годнюка убил другой российский солдат. В суде допросили пленных бойцов отряда "Шторм-V", исследовали следственные эксперименты с ними, видео с беспилотника и с телефона украинского военного на позициях после боя 6 января, а также экспертизы, в частности тела погибшего. Оружие, из которого был застрелен Годнюк, следствие не нашло из-за отсутствия доступа к месту преступления", – передает медиа.