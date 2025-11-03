Луганчанин, вырезавший "Z" на лбу украинского военнопленного, получил подозрение от СБУ

Украинец, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям РФ, лично участвовал в пытках военных ВСУ в 2022 году

Подозреваемый (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине заочно объявили о подозрении уроженцу Луганской области, который вырезал символ "Z" на лбу украинского военнопленного. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Подозрение получил Владимир Полуполтинных – командир созданного оккупантами так называемого шестого отдельного мотострелкового казачьего полка террористической ЛНР, который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа России.

По данным СБУ, 10 июня 2022 года он отдал приказ подчиненным на пытки украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте.

Правоохранители утверждают, что Полуполтинных лично участвовал в пытках. Во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву "Z".

Подозреваемый – житель временно оккупированной части территории Луганской области, который в 2014 году присоединился к подконтрольным России незаконным вооруженным формированиям. С начала полномасштабной войны он в составе оккупационных группировок российских войск участвовал в боях на востоке Украины.

Офис генерального прокурора уточнил, что украинских защитников пытали на территории временно оккупированного Первомайска. Одного пленного били по голове, туловищу, унижали и запугивали. Подозреваемый порезал ему оба уха, делая вид, что отрезает их, а затем вырезал на лбу букву "Z".

СБУ заочно сообщила Полуполтинных о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований статей 4, 13, 14, 15 Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, держащего в плену, и создающие серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под ее охраной, совершенное группой лиц).

Его действия квалифицированы как жестокое обращение с военнопленными, совершенное группой лиц. За это предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Фото: СБУ