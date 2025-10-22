Оккупант и два украинца пытали и насиловали жительницу Мелитополя – им сообщили подозрения
Главное управление разведки и Нацполиция объявили о подозрениях трем российским оккупантам, которые могут быть причастны к пыткам и изнасилованию украинки из Мелитополя. Об этом сообщило ГУР.
Речь идет о двух украинцах, которые добровольно начали сотрудничать с оккупантами, работая в так называемой службе безопасности во временно оккупированной Запорожской области. Третий подозреваемый – это российский майор Александр Кирилов, начальник штаба – заместитель командира танкового батальона 4 гвардейской военной базы 58А ПВО ВС РФ.
Оккупант зарегистрирован в станице Петропавловская Краснодарского края, на улице Милицейская, д. 19. По данным правоохранителей, он отличился особой жестокостью.
Следствие установило, что в ноябре-декабре 2022 года трое подозреваемых задержали местную жительницу и силой доставили в отделение полиции №1 Мелитопольского райуправления. Там ее поместили в камеру, где держали около суток.
По данным правоохранителей, ей угрожали убийством, пытали и насиловали. А российский майор переместил жертву из участка в частный дом, где издевался над ней в течение трех суток. Таким образом оккупанты требовали от женщины признаний в сотрудничестве с украинскими военными.
После деоккупации пострадавшая обратилась к правоохранителям.
"Я была уверена, что не выйду оттуда живой. Они смеялись, когда я просила воды. Говорили, что мы, украинцы, не люди", – рассказала женщина.
Всем троим объявили о подозрениях за жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны. Расследование продолжается.
- 21 апреля россиянину, который изнасиловал беременную жительницу Киевской области, и сообщнику заочно дали по 12 лет.
- 8 октября двое оккупантов, которые издевались над женщиной в застенках "Изоляция", получили подозрения.
