Оккупант и два украинца пытали и насиловали жительницу Мелитополя – им сообщили подозрения

Подозреваемые требовали от женщины признаться в якобы сотрудничестве с украинскими военными

Главное управление разведки и Нацполиция объявили о подозрениях трем российским оккупантам, которые могут быть причастны к пыткам и изнасилованию украинки из Мелитополя. Об этом сообщило ГУР.

Речь идет о двух украинцах, которые добровольно начали сотрудничать с оккупантами, работая в так называемой службе безопасности во временно оккупированной Запорожской области. Третий подозреваемый – это российский майор Александр Кирилов, начальник штаба – заместитель командира танкового батальона 4 гвардейской военной базы 58А ПВО ВС РФ.

Оккупант зарегистрирован в станице Петропавловская Краснодарского края, на улице Милицейская, д. 19. По данным правоохранителей, он отличился особой жестокостью.

Следствие установило, что в ноябре-декабре 2022 года трое подозреваемых задержали местную жительницу и силой доставили в отделение полиции №1 Мелитопольского райуправления. Там ее поместили в камеру, где держали около суток.

По данным правоохранителей, ей угрожали убийством, пытали и насиловали. А российский майор переместил жертву из участка в частный дом, где издевался над ней в течение трех суток. Таким образом оккупанты требовали от женщины признаний в сотрудничестве с украинскими военными.

После деоккупации пострадавшая обратилась к правоохранителям.

"Я была уверена, что не выйду оттуда живой. Они смеялись, когда я просила воды. Говорили, что мы, украинцы, не люди", – рассказала женщина.

Всем троим объявили о подозрениях за жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны. Расследование продолжается.

Подозреваемые (Иллюстрация ГУР)