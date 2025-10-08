Два оккупанта, которые издевались над женщиной в пыточной "Изоляция", получили подозрения

Двух террористов незаконной ДНР подозревают в том, что пытками они заставили женщину признаться в том, чего она не делала

Подозреваемые (Фото: Нацполиция)

Нацполиция Украины при поддержке Главного управления разведки объявила подозрение двум россиянам из временно оккупированного Донецка, которые являются палачами тюрьмы "Изоляция". Об этом сообщило ГУР.

Речь идет о Викторе Денисенко (11.05.1994 г.р.) из Макеевки и Александре Беликове (29.09.1990 г.р.). По данным правоохранителей, оба служат России в незаконном террористическом формировании "министерство государственной безопасности ДНР" на должностях "начальника отдела борьбы с терроризмом" и "следователя".

Как установило следствие, оба в 2021-2022 годах ворвались с обыском в квартиру местной жительницы, матери двоих детей, заключили ее в пыточной-концлагере "Изоляция", и более месяца жестоко издевались. Оккупанты совершали в отношении гражданской сексуальное насилие, избивали, имитировали удушение и угрожали сдать детей в интернат.

Под давлением и пытками они заставили женщину признаться в том, чего она не делала.

Обоим оккупантам сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемые оккупанты (Иллюстрация: ГУР МО)