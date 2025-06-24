Полиция сообщила о подозрении трем надзирателям пыточной в Харьковской области – фото

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Следователи Национальной полиции идентифицировали личности и сообщили о подозрении в совершении военных преступлений трем надзирателям пыточной в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает Национальная полиция.

Трое мужчин от 41 до 51 года входили в состав незаконных вооруженных формирований и исполняли обязанности надзирателей за незаконно задержанными украинцами в пыточной Волчанска, которая была крупнейшей во время оккупации региона российскими войсками.

По данным следствия, пыточная была обустроена на территории Волчанского агрегатного завода. Сюда оккупанты привозили проукраински настроенных граждан, где их пытали и оказывали на них психологическое давление.

Подозреваемые принуждали людей к физическим работам в пользу оккупантов. В частности, заставляли копать окопы, строить блиндажи, обустраивать огневые точки и оборонные позиции на территории завода, что является прямым нарушением международного гуманитарного права.

Полицейские идентифицировали личности наблюдателей и собрали доказательства их причастности к военному преступлению.

Один из фигурантов дела имеет медицинское образование, другой работал на шахте на территории Донецкой области, еще один уезжал с целью трудоустройства в Россию.

Всем сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, совершенных группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.